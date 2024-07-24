ВОЙНА В Украине Киев договаривается с Молдовой о возвращении украинских мужчин призывного возраста

2024-07-24 08:24

Украина обсуждает с Молдовой возвращение домой украинских мужчин призывного возраста, уехавших из страны незаконно. Об этом заявил посол Украины в Молдове Марк Шевченко, сообщает Newsmaker.

По его словам, Киев ведет "определенный диалог" с Кишиневом о возвращении украинцев призывного возраста, бежавших в Молдову.

Некоторое количество беглецов, которых остановили молдавские пограничники, получили в Молдове убежище, а еще часть деваются "непонятно куда" - их не задерживают, они, вероятно, либо остаются на территории Молдовы, либо едут в другие страны. Точной статистики о количестве таких людей нет, объяснил Шевченко.

"Когда я говорю с коллегами, то говорю, что если мы не можем решить большую проблему, лучше решать меньшие в одиночку - что делать с людьми, которым Молдова отказала в предоставлении убежища", - объяснил посол.

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Киев договаривается с Молдовой о возвращении украинских мужчин призывного возраста 2024-07-24 08:24