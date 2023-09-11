Политика Австрия заявила, что не станет высылать украинцев призывного возраста

2023-09-11 11:33

Австрия не будет высылать украинцев призывного возраста, оказавшихся на ее территории. Об этом сообщил представитель Министерства внутренних дел страны

«Мы никогда этого не сделаем. Это было бы грубым посягательством на наш суверенитет», — подчеркнул собеседник.

Спикер министерства отметил, что «даже если в Вену поступит письменный запрос от украинского правительства, это будет проигнорировано»

«Это было бы попыткой вмешательства в нашу систему предоставления убежища и в нашу государственность, никто не мог бы сказать Австрии», — пояснил представитель МВД

По разным данным сейчас в Австрии живут 14 тысяч украинцев призывного возраста.