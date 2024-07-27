Жизнь Магнитные бури: прогноз на выходные, 27-28 июля

2024-07-27 15:30

В выходные ожидаются перепады геомагнитной активности.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 27-28 июля 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу, 27 июля, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует магнитной буре, способной влиять на самочувствие людей – она будет бушевать в первой половине дня. А в воскресенье, 28 июля, ее активность понизится до желтого уровня с К-индексом 4, но все равно будет оставаться ощутимой.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.