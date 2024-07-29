Политика Оппозиция Германии затребовала стимулировать трудоустройство украинских беженцев

2024-07-29 10:27

Генеральный секретарь крупнейшей оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Карстен Линнеманн выступает за необходимость отмены государственной помощи для нетрудоустроенных, в частности, украинских беженцев. Об этом политик заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke.

По его словам, в Германии "шестизначное количество людей принципиально не желает работать", а значит, их нельзя стимулировать искать работу по сокращению социальных выплат. По его мнению, эффективной будет только полная отмена таких выплат.

Политик ХДС, в частности, упомянул об украинских беженцах, получающих льготы.

"Мы должны обсудить, почему во многих европейских странах работают более 50% украинцев, но в Германии – только 25%", – заявил Линнеманн.

Речь идет об отсутствии стимулов со стороны федерального правительства для побуждения беженцев из Украины искать работу, считает политик.

"Украинцы также защищают нашу свободу. Но если есть выгода, то она связана с чем-то вместо этого. Это касается и трудоустройства", - объяснил свое мнение генсекретарь партии.