ВОЙНА В Украине «Позивний Санчо Панса». Як український медійник Петро Терентьєв роками працював на рф під кураторством агента ГРУ МО РФ

2024-08-07 11:21

На днях відбувся великий обмін увʼязненими між рф та США. Серед тих, кого отримає назад росія є одне дуже цікаве прізвище — шпигун агент гру мо рф Павло Рубцов, який видавав себе за іспанського журналіста Пабло Гонсалеса. Щоб зрозуміти важливість персони Гонсалеса в рф — його з обміну приїхав зустрічати особисто президент росії володимир путін.

Шпигун гру мо рф Пабло Гонсалес та президент росії володимир путін під час обміну між США та рф. Фото: відкриті джерела.

Незадовго до повномасштабного вторгнення СБУ видворила Гонсалеса з України, а в лютому 2022 році його затримала Польща на польсько-українському кордоні і звинуватила у шпигунстві на користь росії.

Стверджується, що він використовував свій статус журналіста для збору інформації для російських спецслужб.

Цікаво, що на вилучених цифрових носіях Гонсалеса було знайдено переписки та розмови з колишнім співвласником видання «Букви», а зараз засновником видання «Межа» (ТОВ «МЕЖА НЕТ») Петром Терентьєвим, який відомий своїми ватними поглядами.

В рамках розслідування кримінальної справи в рамках міжнародної правової допомоги № 1001-102 Ds.12.2022 суддею Соломʼянського Районного Суду було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання Терентьєва на предмет зв’язку з затриманим агентом ГУР Пабло Гонсалесом.

Спойлер — правоохоронцям вдалось зʼясувати, що Гонсалес є не лише давнім та близьким другом Терентьєва, а й безпосередньо його куратором від гру мо рф.

Як саме та коли Гонсалес завербував Терентьєва, а також на що той витратив зароблені «російські рублі» — детально в нашому матеріалі.

«Робота на гру мо рф з часів Майдану»

Історія цієї тісної дружби та співпраці розпочалась ще за часів Революції Гідності, яку сам Терентьєв в підсумку всіляко принижував та називав «бомжатнею Майдану», але про це розкажемо в майбутніх публікаціях.

Повернемось до Гонсалеса. За даними джерел в правоохоронних органах, Терентьєвв з Гонсалесом познайомились під час Революції Гідності взимку 2014.

«Приблизно тоді, у 2014 Терентьєв і був завербований Гонсалесом. Той буквально зачарував його, бо мав такі ж «українофобські» та «імперські» погляди, як і Терентьєв. Куди б Гонсалес не подався — Терентьєв всюди слідував за ним, мов вірний пес і хапав кожен його погляд та слово. Тоді і закріпилось за ним прізвисько «Санчо Панса» на іспанський манер, як і прізвище Гонсалеса», — розповідає співрозмовник на правах анонімності.

Однак, за його словами, в умовах Майдану їм довелось придумати легенду для Гонсалеса, під якою він може спокійно та без зайвих питань працювати.

«На Майдані Пабло Гонсалес усім заплітав про те, що працює журналістом іспанського видання «Гара», а також є фрілансером. Намагався грати роль свого хлопця. А допоміг придумати цю легенду та збудувати образ іноземного журналіста роботяги — Терентьєв», — говорить джерело.

Наші співрозмовники в правоохоронних органах також зазначили, що Терентьєв завів Гонсалеса в «журналістську тусовку», де той розповідав усім, що гарно знає російську, бо навчався в Польщі на факультеті лінгвістики за напрямом "російська мова".

А така цікавість до мови зумовлена тим, що нібито його дід під час Другої Світової війни був евакуйований до Радянського Союзу, тому йому було цікаво вивчити російську мову.

При цьому, Гонсалес старанно приховував наявність російського громадянства — про це знав лише Терентьєв.

«Вони були настільки близькі, що Терентьєв не лише беріг його таємницю про російський паспорт, знайомив з відомими журналістами, а й регулярно позичав у Гонсалеса гроші — то на їжу, то на розваги, то на бензин», — стверджує джерело.

Гонсалес не вимагав ці кошти назад, але натомість просив знайомити його не лише з журналістами, а й з відомими політиками, бізнесменами та впливовими людьми, розмови з якими — Гонсалес старанно записував та документував для РФ.

«Тобто на початку своєї шпіонської кар`єри Терентьєв працював на російські спецслужби лише за їжу та бензин», — говорить джерело.

«Робота на рф в Криму та Донецьку»

У 2014 році росія здійснила безпрецедентний акт агресії проти України: спершу окупувала Крим, а згодом розпочала війну на Сході нашої держави.

.

В цей тяжкий у всіх сенсах для країни час Терентьєв разом зі своїм другом та куратором Гонсалесом поїхав працювати в Крим пропагандистом для підсилення російських наративів.

Тоді у своїх соцмережах Терентьєв не просто глузував з українців, а й називав Крим територією росії.

Більше того, в момент коли вся країна збирала кошти для української армії, Терентьєв заявляв, що в «Криму свято», а війска рф називав «освободителями», а також вихваляв збройні сили держави-агресорки, а саме — назвав дії рф по окупації півострова «мастерскими».

Все це легко можна знайти в його публікаціях в соціальних мережах.

Однак Крим це не єдина «гастрольна поїздка» цієї парочки пропагандистів та шпигунів. Терентьєв та Гонсалес разом поїхали в Донецьк у 2014 році, де їх нібито разом з Гонсалесом взяли в полон сепаратисти.

Хоча насправді, є підстави вважати, що під час цієї поїздки Терентьєва ніхто в полон не брав, а навпаки, вони з Гонсалесом придумали цю легенду, щоб особисто передати дані щодо нападу на Донецький аеропорт сепаратистам.

«Він говорив, що сепаратисти їх нібито помістили в приміщенні Донецької ОДА, погрожували розстріляти та забрали документи, а потім відпустили. Це дуже зручна легенда, бо перевірити її правдивість неможливо», — розповідає наш співрозмовник.

«500 доларів за поїздку в москву»

Після спільного вояжу по окупованим росією українським містам, Гонсалес повіз Терентьєва на оглядини в москву, щоб там познайомити зі своїм керівництвом.

І все це відбулось вже після окупації Криму та під час тяжких боїв на Донбасі.

На цю поїздку у Терентьєва не було коштів, тому на дорогу він отримав 500 доларів від гру мо рф кураторів.

В нашому розпорядженні зʼявились свідчення Терентьєва в рамках допиту по кримінальній справі.

Він переконує, що поїхав за власні кошти, щоб зустрітись з Паблом Гонсалесом та креативним директором 112 каналу Віктором Зубрицьким.

При цьому у Терентьєва за дивним збігом обставин не виникло запитать, чому в Москву разом з ним приїхав нібито іспанський журналіст Гонсалес.

«Більше того, Терентьєв на допиті не хотів зізнаватись, де саме він жив в москві. Є підстави стверджувати, що така амнезія зумовлена тим, що жив він на одній з агентурних квартир, які йому надав його друг гру-шник Гонсалес», — розповідає джерело.



Після поїздки в москву дружба та співпраця Гонсалеса та Терентьєва тільки посилалась.

Окрім цього, за словами співрозмовника в правоохоронних органах, під час спілкування з Гонсалесом Терентьєв став параноїком.

«Він думав, що його «пасуть» українські спецслужби, тому навіть запропонував Гонсалесу спілкуватись в додатку «Confide», щоб уникнути прослуховування», — розповідає джерело.

«Відкриття «Z» медіа»

Як повідомляють джерела в правоохоронних органах, Гонсалес думав осісти в Україні та разом з Терентьєвим відкрити видання за рахунок фінансування рф, щоб просувати тут проросійські наративи.

«Пам’ятаю, Петя бігав по кабінетах та представлявся помічником Гонсалеса, все продавав ідею їхнього медіа, запевняв, що фінансування вже є, треба лише репутаційна підтримка. Ми були в шоці, бо раніше Петя бігав і просив в борг на бензин, а тут різко зʼявились кошти буквально на все», — говорить людина з близького оточення Терентьєва.

Та побудувати медіа з Гонсалесом тоді чомусь не вдалось, тож Терентьєв зайнявся спільним з тоді ще дружиною Рошук проєктом «Букви».

Однак після того, як Терентьєва зі скандалом колишня дружина та співзасновниця видання «Букви» Катерина Рошук вигнала спершу з дому, а потім і з бізнесу, Терентьєв під час повномасштабного вторгнення відкрив власне видання, яке красномовно назвав Mezha (ТОВ «МЕЖА НЕТ»).

За дивним збігом обставин, в назві видання присутній рашистський символ російського вторгнення в Україну — буква «Z».