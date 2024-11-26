Жизнь Медійник Терентьєв потрапив у психлікарню після передозування та побиття співмешканки Кужель?

2024-11-26 15:17

Петро Терентьєв, колишній співвласник видання «Букви» та засновник медіапроєкту «Межа», схоже, опинився у центрі нового скандалу. За даними джерел, нібито після передозування наркотичними засобами він нібито потрапив до психіатричної лікарні, де перебуває і зараз.

Інцидент нібито стався після того, як Терентьєв разом із цивільною дружиною Олександрою Кужель та батьком Олександром Терентьєвим звернулися до «Ріно клініки» через скарги на нервовий зрив у медійника. Як повідомляє джерело у правоохоронних органах, під час прийому лікарі нібито ввели йому сильнодіючі препарати: «Галаперидол», «Аминазин», «Кветірон» і «Дімедрол».

“Однак після цього Терентьєв втратив контроль над собою та почав нападати на оточуючих”, — стверджує джерело.

За інформацією, Терентьєв нібито ударив в обличчя свою цивільну дружину Кужель, нібито відштовхнув батька, який через падіння отримав перелом шийного хребця, а також нібито викрав ноутбук лікаря з базою пацієнтів. Після втечі з клініки співмешканка гібито звернулася до поліції.

Джерело уточнює, що правоохоронці з’ясували, що Терентьєв нібито потрапив до однієї з київських лікарень, куди він був доставлений на кареті швидкої допомоги.

"За результатами первинного огляду Терентьєва його перевели в гастроентерологічне відділення, де надали допомогу (зі слів лікарів, отруєння могло бути від вживання «Coca-Cola»). Згодом його направили на лікування до стаціонарного відділення Клінічної лікарні «Психіатрія»”, — стверджує джерело.

Це нібито не перший публічний випадок із Терентьєвим, де він проявляє ознаки неадекватної поведінки. У листопаді 2024 року він привернув увагу серією хаотичних і нелогічних дописів у соцмережах, які викликали численні підозри щодо його психічного стану.

Результатом такої поведінки, ймовірно, стало викриття його нібито зв’язків із російськими спецслужбами та розголос цієї інформації. Нагадаємо, у вересні 2024 року Терентьєва внесли до бази «Миротворець» як агента ГРУ РФ. Причина — його нібито зв’язки з Павлом Рубцовим (відомим як журналіст Пабло Гонсалес), якого у 2022 році польська влада заарештувала за шпигунство. Мова про того самого Гонсалеса, якого у серпні 2024 року обміняли під час масштабного обміну між рф та США, а зустрічати його приїздив особисто володимир путін.

Джерела ЗМІ повідомляють, що Терентьєв нібито познайомився з Гонсалесом під час Революції Гідності у 2014 році. “Гонсалес зачарував Терентьєва своїми «українофобськими» та «імперськими» поглядами. Терентьєв настільки прив’язався до Гонсалеса, що отримав прізвисько «Санчо Панса», — стверджують джерела. Терентьєв нібито допоміг шпигуну інтегруватися у журналістське середовище України та підтримував із ним тісні стосунки.

У 2014 році вони разом нібито працювали в Криму, де Терентьєв називав півострів російською територією та підтримував російські військові дії, описуючи їх як “мастерские”.

Також вони разом нібито їздили до Донецька, де їх нібито взяли в полон сепаратисти. Проте, за даними джерел ЗМІ, це могло бути інсценуванням, тоді як реальний мотив — передача інформації сепаратистам про наступ на Донецький аеропорт.

Джерело: fraza.com