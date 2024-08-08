ВОЙНА В Украине видео "Военкор" Поддубный выжил, находится в тяжелом состоянии - росСМИ

2024-08-08 16:48

В соцсетях распространяется видео, на котором, вероятно, снята госпитализация Поддубного после атаки дрона.

Российский "военкор" Евгений Поддубный выжил после атаки дрона и находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили росСМИ после того, как в сети распространилась информация о ликвидации пропагандиста в Курской области РФ.

Поддубный серьезно ранен после атаки дрона в Курской области. В ВГТРК, где работал пропагандист, сообщили, что он жив.

"Сейчас журналист находится в больнице, врачи оценивают его состояние как тяжелое", - говорится в сообщении.

У российского "военкора" сильные ожоги тела и травма головы.

В соцсетях распространяется видео, на котором, вероятно, снята госпитализация Поддубного после атаки дрона.

Между тем, Россия требует от ООН "немедленно и решительно" осудить атаку против "военкора" Поддубного. Москва обвиняет в атаке украинских военных.

Напомним, вечером российские СМИ сообщили, что Поддубный был убит в Курской области прямым попаданием FPV-дрона в автомобиль.