В соцсетях распространяется видео, на котором, вероятно, снята госпитализация Поддубного после атаки дрона.
Российский "военкор" Евгений Поддубный выжил после атаки дрона и находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили росСМИ после того, как в сети распространилась информация о ликвидации пропагандиста в Курской области РФ.
Поддубный серьезно ранен после атаки дрона в Курской области. В ВГТРК, где работал пропагандист, сообщили, что он жив.
"Сейчас журналист находится в больнице, врачи оценивают его состояние как тяжелое", - говорится в сообщении.
У российского "военкора" сильные ожоги тела и травма головы.
В соцсетях распространяется видео, на котором, вероятно, снята госпитализация Поддубного после атаки дрона.
Между тем, Россия требует от ООН "немедленно и решительно" осудить атаку против "военкора" Поддубного. Москва обвиняет в атаке украинских военных.
Напомним, вечером российские СМИ сообщили, что Поддубный был убит в Курской области прямым попаданием FPV-дрона в автомобиль.