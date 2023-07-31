ВОЙНА В Украине роССийские власти приказали молчать военкорам об ударе ВСУ по Чонгарскому мосту, – ISW

2023-07-31 19:15

Кремль дал указание российским военкорам не освещать перебои в работе критически важных наземных линий связи, это касается и удара сил обороны по Чонгарскому мосту.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что отсутствие реакции российских военных блогеров на удар ВСУ по мосту Чонгар – это "заметный перелом в репортажах о войне в Украине". Это, по мнению специалистов, может являться признаком того, что Кремль приказал "военкорам" воздержаться от освещения определенных тем.

Так, 29 июля Силы обороны Украины заявили об успешной нанесении удара по мосту Чонгар на трассе М-18 (Джанкой – Мелитополь) между оккупированным Крымом и временно подконтрольной войскам РФ частью Херсонской области.

Аналитики ISW не зафиксировали никаких дискуссий в российском медиаполе по поводу украинского удара или комментариев относительно заявления главаря оккупантов в Херсонской области Владимира Сальдо о якобы перехвате 12 украинских крылатых ракет Strom Shadow при атаке на мост. При этом специалисты отметили, что российские блогеры прокомментировали удар ВСУ по мосту Чонгар 22 июня с общим возмущением и беспокойством.

"При этом активно обсуждали эту тему российские блогеры, регулярно комментирующие как успешные, так и якобы неудачные украинские удары по российской логистике", – отмечается в сообщении.