Жизнь Застрявшие на орбите Земли астронавты смогут вернуться не ранее февраля 2025 года

2024-08-09 21:36

Застрявшие на Международной космической станции астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс смогут вернуться в феврале 2025 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американское космическое агентство NASA.

Отмечается, что компания Boeing так и не смогла обеспечить безопасность возвращения на Землю своей капсулы Starliner, которая во время тестового полета испытала несколько технических неисправностей. Именно внутри нее Уилмор и Уильямс еще в июне должны были вернуться домой.

Если сдвига в вопросе безопасности полета не произойдет в течение следующего месяца, Starliner придется возвращать на Землю без экипажа. А на его место в феврале 2025 года отправится Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска. Носитель доставит на МКС участников плановой миссии и "эвакуирует" Уилмора и Уильямс.

Для Boeing, пытающейся конкурировать со SpaceX, такое развитие событий будет означать серьезный удар по репутации и амбициям. А для астронавтов - еще полгода на орбите.