Жизнь Тарифы с 1 сентября — сколько необходимо заплатить за воду, свет и газ

2024-08-21 16:05

С 1 сентября 2024 года украинцы получат обновленные суммы в коммунальных квитанциях. Несмотря на мораторий на повышение тарифов на основные услуги, некоторые граждане увидят повышенные суммы в платежках.

Об этом рассказали эксперты из сферы энергетики.

Цены на воду с 1 сентября

Стоимость воды с 1 сентября в больших городах останется на прежнем уровне. В то же время власти небольших городов имеют право не согласовывать решение с регулятором, поэтому многие из них пересматривают тарифы на воду.

В частности, с 1 сентября 2024 года в нескольких городах Киевской области планируют обновить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Так, в Белогородской тергромаде хотят поднять стоимость воды КП "Святопетровское". Новые цены в платежках увидят все категории потребителей. Цена на централизованное водоснабжение вырастет на 15%, на водоотвод — на 47%.

Стоимость электроэнергии в сентябре

Как известно, с июня текущего года тариф на электроэнергию для населения повысили с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч и такая стоимость будет неизменной до конца апреля 2025 года.

Однако, ввиду возвращения отключения электроснабжения, многие украинцы заплатят больше. Речь идет о тех, кто использует зарядные системы типа "экофлоу", конечная стоимость электричества от которых может достигать 14-15 грн/кВт-ч. Цена за электричество от генераторов еще больше — около 20 грн. Кроме затрат на сам прибор, владельцам генераторов нужно тратить средства на топливо к нему. Также дорого обойдется ремонт такого оборудования в случае чего.

Цена на природный газ с 1 сентября

С 1 сентября стоимость природного газа для бытовых потребителей-клиентов Нафтогаза останется без изменений, ведь во время военного положения действует мораторий на повышение стоимости трех коммунуслуг, в частности газа.

Речь идет о тарифе в 7,96 грн/куб. м. То есть, такая цена будет актуальна практически для всего населения страны, ведь компания обслуживает 98% бытового сектора.

Такая стоимость голубого топлива зафиксирована как минимум до мая следующего года. Однако в дальнейшем, с 2025-го, по прогнозам Национального банка Украины (НБУ), цены на газ могут начать повышать.

У других поставщиков цена на газ колеблется от 7,7 до 9,9 грн/куб. м.

Что еще стоит знать

Напомним, граждане, даже учитывая недавнее повышение тарифа на электроэнергию, могут существенно сэкономить на платежках. Для этого нужно подумать о покупке многозонного счетчика.

Также мы писали, что в Украине фактическая стоимость реализации природного газа после длительного понижения растет третий месяц подряд. За этот период цена повысилась почти на 14%.