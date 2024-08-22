ВОЙНА В Украине Угроза ракетного удара по Киеву в День Независимости: в КГВА рассказали, что делать

2024-08-22 19:15

Начальник военной администрации столицы просит киевлян идти в укрытия и верить нашей ПВО.

Россияне могут нанести ракетный удар по Украине и Киеву в День Независимости Украины. Об этом предупреждают в Посольстве США в Украине.

ТСН.ua поинтересовался у Киевской городской военной администрации, какие меры безопасности предпринимают в городе в связи с возможной угрозой, а также стоит ли людям на время празднования Дня Независимости временно уехать из Киева?

США предупреждают об угрозе

"Посольство США в Киеве оценивает, что в течение следующих нескольких дней и к выходным существует повышенный риск как ночных, так и дневных российских беспилотных и ракетных атак по всей территории Украины в связи с Днем Независимости Украины 24 августа", — отмечают на сайте Посольства США в Украине.

В связи с возможной угрозой посольство дает советы своим гражданам:

Следите за обновлениями в местных СМИ;

Определите местоположение укрытий в преддверии любой воздушной тревоги;

Немедленно прячьтесь, если объявлена воздушная тревога;

Следуйте указаниям украинских должностных лиц и служб быстрого реагирования в случае чрезвычайной ситуации.

Что говорят в КГВА?

Сергей Попко, начальник Киевской городской военной администрации отметил, что 24 февраля 2022 года Россия нанесла по Киеву первый ракетный удар в этой войне.

"С того дня риск ракетных или дроновых ударов стал постоянным явлением для города. Не было ни одного дня, когда мы могли гарантированно сказать, что столица Украины не будет атакована. Потому что Киев стал для российских оккупантов едва ли не самой главной целью. С начала полномасштабного вторжения в нашем городе прозвучало уже 1219 тревог общей продолжительностью более 1300 часов. За два с половиной года враг нанес по столице около двухсот воздушных ударов. Это ракетные, дроновые и комбинированные атаки", — рассказывает ТСН.ua Сергей Попко.

Вспомните горячий май 2023-го

Начальник КГВА подчеркивает, что в частности только в мае 2023 года в течение одного месяца рашистские оккупанты нанесли 18 ударов по Киеву! Баллистические, аэробалистические, крылатые ракеты, ударные дроны били по нам как обычными атаками, так и массированными, комбинированными!

Без паники и "накручиваний"

"Мы все это с вами пережили! И знаем что делать. Поэтому — не надо паниковать и лишний раз "накручивать" себя и окружающих. Военные, силы и средства противовоздушной обороны круглосуточно готовы отражать вражеские атаки. А вы, жители Киева, должны быть готовы выполнять всем известные правила безопасности — при объявлении воздушной тревоги всегда направляться в укрытие. И это надо делать не только на праздники, а каждый раз, когда раздается сирена. Берегите себя и не бойтесь врага! Как бы нам ни было трудно — мы все преодолеем и победим в этой войне!", — говорит начальник КГВА.

Напомним, военный эксперт Павел Нарожный оценил вероятность массированного удара по Украине в День Независимости. Он подчеркнул, что в Кремле любят даты и символы.