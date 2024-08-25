Жизнь Магнитные бури: прогноз на выходные, 24-25 августа

2024-08-25 13:30

 

В выходные не ожидается высокой солнечной активности.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 24-25 августа 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу и воскресенье, 24 и 25 августа, ожидается солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень), что соответствует нормальной магнитосфере, магнитные бури отсутствуют.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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ЯК ОФОРМИТИ ЖИТЛОВУ СУБСІДІЮ ЧЕРЕЗ ЦНАП - умови та перелік документів 2024-08-23 10:27