ВОЙНА В Украине В Киеве разворачивают пункты несокрушимости

2024-08-26 18:26

Такое решение было принято в связи со сложной оперативной ситуацией в энергетическом секторе из-за вражеской атаки.

В столице Украины начинают работать пункты несокрушимости. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация (КГВА) в понедельник, 26 июня.

В связи со сложной оперативной ситуацией в энергетическом секторе и, в частности, по указанию Укрэнерго о введении экстренных отключений света, было принято решение развернуть пункты несокрушимости по городу Киеву, говорится в сообщении.

Власти заверили, что энергетики работают, чтобы вернуть свет киевлянам.

Напомним, сегодня ночью и утром Россия совершила массированную атаку на энергетику Украины. В ряде городов прогремели взрывы. В Киеве исчез свет и вода в четырех районах на правом берегу.