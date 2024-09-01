Комитет Рады поддержал обновленный проект о повышении налогов: что изменилось

Правительство предлагает ввести военный сбор на зарплаты в размере 5% и 1% от дохода для всех предприятий страны.
Комитет Рады по вопросам финансов поддержал обновленную версию законопроекта №11416-д о повышении налогов и рекомендовал парламенту принять его в первом чтении.
Об этом сообщили глава комитета Даниил Гетманцев и заместитель главы комитета Ярослав Железняк.
В частности, доработанный законопроект предусматривает:
Документ определяет, что установленные особенности налогообложения военным сбором будут действовать до 31 декабря года, в котором будет прекращено военное положение.
Проект предлагает установить ставки налога на прибыль предприятий для небанковских финансовых учреждений (кроме страховщиков) на уровне 25%.
В проекте оставили ежемесячные авансовые взносы по налогу на прибыль для розничной торговли горючим.
Напомним, правительство Украины размышляет над увеличением поступлений в бюджет. Ранее там заявили, что альтернативы повышению налогов не существует.
Также причину повышения налогов в Украине объяснили и МВФ.
Верховная Рада не будет голосовать за законопроект о повышении ряда налогов до сентября, а сам концепт документа изменился.