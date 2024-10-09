Политика Орбан поддержал заявления Трампа о мире в Украине

2024-10-09 18:26

 

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал Дональда Трампа, заявив, что в случае победы на президентских выборах тот еще до инаугурации добьется мира в Украине.

На пресс-конференции в Страсбурге Орбан напомнил, что 7 ноября запланирован неформальный саммит европейских лидеров в столице Венгрии, передает Укринформ со ссылкой на Politico.

"Я счастлив, что неформальный саммит европейских лидеров состоится в Будапеште 7 ноября – через два дня после выборов (в США, – ред.)", – сказал Орбан, которого издание называет "лидером популистов".

Он назвал это наиболее подходящей возможностью обсудить, "что мы должны думать индивидуально и как сообщество о результате (войны России против Украины – ред.) и как оценить, что нужно делать после этого".

По словам Орбана, есть "значительная разница" между внешнеполитическим подходом Трампа и нынешней администрацией США.

"Вы можете выбрать в соответствии с национальными интересами по своему вкусу, кому из них отдаете предпочтение, - сказал Орбан, не скрывая собственных предпочтений. - Мы откроем несколько бутылок шампанского, если Трамп вернется".

Премьер Венгрии выразил уверенность, что Трамп в случае победы "не будет ждать церемонии инаугурации... чтобы добиться мира".

"Трамп будет действовать немедленно, и мы, европейские лидеры, не можем тратить время, потому что между выборами и инаугурацией нового президента не будет двух-трех месяцев, как это обычно бывает. Мы должны реагировать сначала интеллектуально, философски, потом стратегически, а затем на уровне действий как можно скорее", – добавил Орбан.

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