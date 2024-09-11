ВОЙНА В Украине Готов ли Киев к чрезвычайным ситуациям в случае ухудшения качества воды: оценка КГГА

2024-09-11 20:04

Киев готов к чрезвычайным ситуациям в случае ухудшения качества воды из-за загрязнения рек. Специалисты круглосуточно следят за состоянием воды.

Об этом сообщил директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук на брифинге.

Он подчеркнул, что в столице ситуация с водой полностью под контролем и в настоящее время не вызывает никаких беспокойств.

По его словам, с 14 августа специалисты начали получать информацию о произошедшей на территории РФ техногенной аварии, которая связана с выбросом химических веществ в реку Сейм.

Мор рыбы в реке Сейм. Фото: скриншот с видео

"С этого момента на уровне города собран и работает в круглосуточном режиме, работает оперативный штаб, который постоянно мониторит и собирает информацию от любых лабораторий и исследований по качеству воды в реке Десна, реке Днепре и тем более в акватории на территории нашего города", - сказал представитель КГГА.

Чиновник добавил, что результаты анализов не вызывают беспокойства. Как подчеркнул Ткачук, специалисты четко знают, где находится это пятно и как оно двигается.

"Было несколько комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которые дали четкие поручения всем участникам данного штаба и процессу проведения постоянного контроля водоканала, изменения технологического режима очистки воды. Поэтому полностью вся наша система готова к любым чрезвычайным событиям, которые могут возникнуть, связанных с ухудшением воды", - добавил Ткачук.

Характер загрязнения рек

Генеральный директор "Киевводоканал" Олег Лысюк подтвердил, что произошло органическое загрязнение рек. По его словам, это могли быть отходы с сахарного завода.

"Действительно, из сахарного скорее всего завода, отходы от этого производства. Это действительно растительного происхождения и это органика. Более того, мы сотрудничаем с профильными лабораториями, институтами, исследующими качество воды. Ни пестицидов, ни превышения, ни токсинов, из Минобороны подключались лаборатории. Никаких других веществ в воде нет. Поэтому это органика обычная. Просто ее количество настолько большое, что оно поглощает кислород в воде", - сказал он.

Предыстория

Напомним, недавно в Украине зафиксировали загрязнение рек Сейм и Десны. Было обнаружено ядовитое вещество, которое спустилось в Украину течением с территории России.

В Миноприроды оценивают, что 14-16 сентября загрязненная вода из Десны может достичь Киевской области. При этом в сети начали появляться сообщения о якобы ухудшении качества питьевой воды в Киеве. В КГГА отмечают, что опасности для столицы пока нет.