Штраф или тюрьма: как в Украине наказывают за отказ от повестки

Адвокаты отметили, что существует одна категория людей, которая может законно отказаться от повестки, и за это не будет никакого наказания.
Работники ТЦК и СП могут вручить повестку, если военнообязанный нарушил правила воинского учета. За отказ от повестки грозит штраф в размере 17-25,5 тыс. грн или заключение на срок 3-5 лет.
Об этом сообщается на портале адвокатского объединения "Бачинский и партнеры".
Военнообязанные, получающие повестки от работников ТЦК и СП, имеют законные основания для отказа в принятии этих документов. Однако следует помнить, что отказ от определенных типов повесток может привести к заключению на срок до пяти лет.
Какие есть виды повесток
Адвокаты назвали, какие повестки от ТЦК может получить военнообязанный:
Повестки имеют право вручать военкоматы, если военнообязанный не обновил свои учетные данные, давно проходил военно-врачебную комиссию, и у которого не все хорошо с военными документами. Если всего этого нет, человек должен объяснить представителям ТЦК, что он выполнил все требования закона о воинском учете и мобилизации, показав, например, данные из приложения "Резерв+" со штрих-кодом.
Процедура отказа от повестки
Процедура отказа от получения повестки выглядит так:
Когда можно законно отказаться от повестки
Адвокаты назвали законные причины, по которым можно отказаться от получения повестки:
Ответственность за отказ от повестки
Отказаться от получения повестки без каких-либо негативных последствий могут граждане, исключенные с воинского учета. Если же военнообязанный не был исключен с учета и отказался от повестки, то в ТЦК приступают к процедуре привлечения к ответственности.
Вид ответственности зависит от типа повестки, которую должен получить военнообязанный. Это может быть административная или уголовная ответственность:
Напомним, по обновленным нормам законодательства, повестки могут вручать не только лично, но и по почте – с помощью заказных писем с описанием содержимого.