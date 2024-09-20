Жизнь В Ryanair раскрыли реальные причины задержания Александра Усика в аэропорту Кракова

2024-09-20 13:30

В авиакомпании Ryanair перевели на Усика и его тренера ответственность за инцидент в аэропорту Кракова.

Там предоставили подробности задержания бывшего абсолютного чемпиона, а ныне обладателя титулов WBC, WBA и WBO в тяжелом весе и его наставника.

В компании утверждают, что в посадке на рейс было отказано именно тренеру боксера из-за некорректного поведения.

"Этому пассажиру (товарищу Александру) было справедливо отказано в посадке на рейс Buzz из Кракова в Салоники (17 сентября) сотрудником аэропорта Кракова из-за его неадекватного поведения. Его спутнику (господину Усик) не отказали в посадке, однако он решил не садиться.

После завершения посадки сотрудник аэропорта вызвал помощь, где пассажиров встретила полиция аэропорта", - приводит заявление авиакомпании Трибуна.