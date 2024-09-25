Прокурорша Пишна Анна зловживає повноваженнями: Чому генпрокурор Костін Андрій закриває на це очі? – ЗМІ

2024-09-25 21:26

Прокурору відділу Офісу Генерального прокурора Анні Пишній незабаром мають вручити підозру за співпрацю з рф і зловживання службовим становищем. Про це повідомляє Інформатор з посиланням на джерело в Державному бюро розслідувань

Як з’ясували правоохоронці, Анна Пишна (до 2023 року – Анна Замкова) разом зі своїм чоловіком Михайлом Пишним співпрацюють з проросійською сектою «АллатРа», до того ж Анна Пишна допомагає через свої зв’язки в прокуратурі «закривати» питання свого чоловіка.

Крім того, правоохоронці проаналізували декларацію прокурора ОГП Анни Пишної та виявили низку порушень.

«У декларації Анна Пишна зазначає серед доходів пенсію чоловіка – 79 836 грн. (нагадаємо, Михайлу Пишному лише 40 років, він отримує пенсію по інвалідності і є керівником ГО «Спілка інвалідів України»). Також прокурор зазначає аліменти на сина у розмірі 144 139 грн. (за минулий рік ця сума становила 56 тисяч гривень). Тобто після одруження аліменти від батька дитини зросли майже втричі, що більше виглядає як «легалізація» незаконно отриманих грошей», – йдеться у розслідуванні.

Нещодавно Анна Пишна внесла суттєві зміни у майновому стані та задекларувала подарунок у негрошовій формі, квартиру у Києві, загальною площею 37,8 м2 вартість на дату набуття якої становить 2 000 000 гривень. Джерелом доходу вказаний чоловік Пишний Михайло Миколайович. Однак, правоохоронці виявили, що 2 млн грн вони показали суспільству, аще 15 млн грн після відчуження майнових прав (продажи долі у бізнесі), які відбулися на початку вересня 2024 року, залишилися в тіні.

Як зазначають журналісти, минулого року Анна Пишна вийшла заміж за київського адвоката Пишного Михайла Миколайовича, засновника та колишнього керівника Адвокатського об’єднання «Закон і Право», змінивши прізвище (до заміжжя – Замкова Анна Петрівна). За даними журналістів Михайло Пишний, без перебільшення, аферист і злочинець. Він допомагає уникнути відповідальності об’єктивно винуватим особам, прикриває і «відмазує» їх у судах, використовуючи будь-які, здебільшого, незаконні методи – погрози, підкуп чи відвертий тиск «з гори».

«Допомагає уникнути покарання своєму чоловікові його дружина Анна Пишна через свої зв’язки у прокуратурі», – зазначають журналісти, що й підтверджується інформацією про майбутнє вручення підозри про злочин Анні Пишній.

ЗМІ звернули увагу, що інші правоохоронні органи СБУ, ОГП, НАБУ також поінформовані про зловживання прокурорши відповідними журналістськими запитами.