На границе Украины и Молдовы в ближайшие 10 дней будет частично ограничено движение

На КПП Могилев-Подольский-Отач (на границе Украины и Молдовы) возможны задержки движения транспорта из-за ремонтных работ. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
Отмечается, что на пограничном мосту через реку Днестр, который находится в пределах международного пункта пропуска, будет проводиться ремонт. Ориентировочный срок проведения ремонта - 10 суток.
"Обращаем внимание перевозчиков и граждан на возможные задержки в пересечении границы и просим учесть эти ограничения при планировании маршрутов через границу Украины и Молдовы", - заявили в ГТС.
Ранее стало известно, что работу пункта пропуска Паланка - Маяки-Удобное на границе с Молдовой временно приостановили по техническим причинам.