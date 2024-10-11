Жизнь На границе Украины и Молдовы в ближайшие 10 дней будет частично ограничено движение

2024-10-11 19:31

На КПП Могилев-Подольский-Отач (на границе Украины и Молдовы) возможны задержки движения транспорта из-за ремонтных работ. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Отмечается, что на пограничном мосту через реку Днестр, который находится в пределах международного пункта пропуска, будет проводиться ремонт. Ориентировочный срок проведения ремонта - 10 суток.

"Обращаем внимание перевозчиков и граждан на возможные задержки в пересечении границы и просим учесть эти ограничения при планировании маршрутов через границу Украины и Молдовы", - заявили в ГТС.

Ранее стало известно, что работу пункта пропуска Паланка - Маяки-Удобное на границе с Молдовой временно приостановили по техническим причинам.