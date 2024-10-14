Жизнь В Украину идут первые заморозки - стоит ли ждать почасовых отключений света

2024-10-14 14:31

Первые заморозки следует ждать в Украине уже в ближайшие дни. Однако в правительстве уверяют, что понижение температур не приведет к отключениям света. Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона Єдині новини.

"Нет (не будет отключений, – ред.), энергосистема сегодня работает стабильно. Прогнозируемые заморозки не будут длительными", – заверил чиновник.

Он добавил, что местные органы власти решают, когда начать отопительный сезон – среднесуточная температура воздуха должна опускаться ниже +8 градусов в течение трех суток подряд.

По его словам, длительные периоды понижения температуры приводят к увеличению потребления электроэнергии.

"На сегодняшний день внедрен необходимый комплекс мероприятий, например, с опережением графиков проведены все технические мероприятия подготовки функционирования объектов атомной генерации. Уже девять блоков есть в энергосистеме, которая придает мощности, добавляет возможности покрывать увеличенный спрос", - подчеркнул чиновник.

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