Мир FATF включит рф в "черный список" стран-спонсоров мирового терроризма

2024-10-17 12:30

На следующей неделе группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) примет решение о включении россии в свой "черный список". Согласно конфиденциальному документу, этого в очередной раз требует Украина. Об этом сообщает Politico.

Базирующийся в Париже орган регулярно оценивает страны в соответствии с их приверженностью борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения ядерного, химического или биологического оружия. Попадание в черный или серый список FATF может серьезно повредить финансовую репутацию страны и рассматривается как экономически губительное для большинства государств.

Напомним, FATF приостановила членство россии в феврале 2023 года - через год после вторжения в Украину. Однако пока воздерживается от включения в "черный список". Теперь Украина усилила свою кампанию, чтобы изменить это.

FATF публично заявила, что считает агрессию россии неприемлемой, которая противоречит ее "основным принципам", но на практике снижение статуса РФ нуждается в консенсусе со стороны ее многосторонних членов.

В настоящее время межправительственный орган объединяет около 40 стран, включая Китай, Индию, Бразилию, Южную Африку и Саудовскую Аравию. Он собирается трижды в год для оценки того, какие страны следует включить в серые и черные списки или исключить из них.

Согласно документу, Украина впервые обратилась с просьбой включить россию в юрисдикцию с высоким уровнем риска в апреле 2022 года и с тех пор постоянно, хоть и безуспешно, предоставляла новые доказательства для снижения статуса рф.

Как пишет издание, чтобы добиться успеха в последнем раунде встреч, Украине придется убедить внутренний орган FATF, которому поручено рассматривать подтверждающие кандидатуры и доказательства и который соберется 22 октября, рекомендовать предложение для официального рассмотрения. Если последняя инициатива Украины окажется успешной, россия присоединится к Ирану, Северной Корее и Мьянме в списке стран с высоким риском по версии FATF.

Сообщается, что досье, представленное на рассмотрение членов, отмечает тесное финансовое и военное сотрудничество между Россией и странами с высоким уровнем риска, такими как Северная Корея и Иран. В нем также отмечается финансирование Россией частных формирований, таких как группа Вагнера, и их связанная с этим незаконная деятельность. Кроме того, упоминается роль каналов в приложении для обмена сообщениями Telegram и криптовалют в содействии России финансированию терроризма и отмыванию "денег, полученных от продажи товаров, похищенных при вторжении в Украину" - от зерна до полезных ископаемых.