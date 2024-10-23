ВОЙНА В Украине В Украине стабилизировалось потребление электроэнергии

2024-10-23 14:31

В Украине стабилизировалось потребление электроэнергии. Сейчас оно отвечает сезонным показателям, сообщило Укрэнерго в среду, 23 октября.

"Потребление стабилизировалось и соответствует сезонным показателям. Сегодня по состоянию на данное время, оно было на том же уровне, что и в предыдущий день - во вторник. Вчера, 22 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и в предыдущий рабочий день - в понедельник, 21 октября", - говорится в сообщении.

Вместе с тем из-за боевых действий и по другим причинам сегодня утром полностью или частично обесточены 543 населенных пункта.

Так, из-за вражеских обстрелов есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской областях. А из-за проблем в сетях облэнерго сегодня в 8:30 были введены аварийные отключения электроэнергии в Полтавской области.

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