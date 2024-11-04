Жизнь Магнитные бури, прогноз на три дня: чего ожидать от солнечной активности 4-6 ноября

2024-11-04 19:15

 

В ближайшее время не ожидается сильных магнитных бурь.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 4-6 ноября 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В понедельник, 4 ноября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует небольшой магнитной буре, неспособной влиять на самочувствие людей, которая уже ко вторнику, 5 ноября, утихнет, и до среды, 6 ноября, ожидается нормальная магнитосфера.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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