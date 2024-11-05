ВОЙНА В Украине Незаконные действия. Юрист объяснила, что не имеют права делать работники ТЦК

2024-11-05 21:37



Во время действия военного положения работники ТЦК должны проводить мобилизацию граждан. Закон четко определяет полномочия военнослужащих, а также действия, которые нарушают права военнообязанных.

РБК-Украина расспросило старшего юриста практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяну Козян о том, что не имеют права делать работники ТЦК.

Что не имеют права делать представители ТЦК

"Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Постановлению Кабинета Министров Украины № 560 от 16 мая 2024 года, ТЦК и СП имеют четкие права и обязанности в отношении военнообязанных. Эти документы определяют законные действия, которые ТЦК может делать, а также те, что считаются противоправными", – говорит юрист.

Некоторые действия, совершаемые ТЦК, могут нарушать права граждан и рассматриваться как противоправные. Ниже приводим их перечень.

Принудительный привод (сопровождение) без должного судебного решения: ТЦК не может самостоятельно задерживать или доставлять военнообязанных принудительно. Принудительный привод возможно только на основании решения суда и с участием правоохранительных органов.

Нарушение процедуры медицинского осмотра: вызов на медосмотр должен производиться в четко установленном порядке. Если ТЦК вынуждает пройти медосмотр граждан, которые имеют законную отсрочку или они признаны непригодными, это считается нарушением закона.

Ненадлежащее обращение с персональными данными: согласно закону, данные о военнообязанных конфиденциальны. Неправомерное разглашение или ненадлежащее хранение таких данных является нарушением.

Превышение полномочий: работники ТЦК не вправе осуществлять самовольные проверки или входить в жилье военнообязанного без разрешения, а также оказывать давление или принуждать граждан к мобилизации, если они имеют законное право на отсрочку.

Какие полномочия имеют работники ТЦК

"Работники ТЦК имеют право вручать повестки военнообязанным для уточнения учетных данных, прохождения медицинских осмотров и мобилизации. Повестки могут вручаться по месту жительства, работы или лично под подпись. Если военнообязанный отказывается от подписи, это фиксируется как отказ", – говорит Козян.

Также ТЦК имеет право вызвать военнообязанных для прохождения медицинского осмотра с целью определения их пригодности к службе. А еще военные уполномочены вести учет данных о военнообязанных и обновлять информацию об их месте проживания, семейном положении и состоянии здоровья.

"В случае уклонения военнообязанного от мобилизации ТЦК может привлекать полицию для установления места нахождения лица или осуществления принудительного привода на основании решения суда", – отмечает эксперт.

Как военнообязанным защитить свои права

"В случае нарушения прав военнообязанных, они могут обращаться в суд, прокуратуру или к омбудсмену. Они имеют право отказаться от получения повестки, выданной с нарушением процедуры", – говорит Козян.

Если гражданин считает, что призыв нарушает его права или прохождение медосмотра произошло с нарушением, он вправе обжаловать решение в судебном порядке.

"Таким образом, действия ТЦК должны осуществляться в рамках закона и в соответствии с постановлением №560 от 2024 года, регулирующим мобилизационные мероприятия. Любые нарушения или превышение полномочий работников ТЦК могут быть обжалованы в правовом порядке", – говорит юрист.

Ранее мы писали о том, что в случае неуплаты штрафа за необновление данных гражданам грозит наказание. Исполнительная служба имеет право наложить арест на банковские счета нарушителя, а также на движимое и недвижимое имущество. Но если размер штрафа не превышает 160 тысяч гривен, жилье или земельный участок не смогут продать принудительно для покрытия долга.

Напомним, что во время действия военного положения мужчины призывного возраста должны при себе всегда носить военно-учетные документы. В случае их отсутствия, ТЦК могут задержать гражданина, доставить в военкомат, выписать повестку или штраф. В отдельных случаях военные могут назначить дату следующей встречи для уточнения военно-учетных данных.