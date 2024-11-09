Жизнь Магнитные бури: прогноз на выходные, 9-10 ноября

2024-11-09 15:30

В выходные ожидается повышение солнечной активности.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 9-10 ноября 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В субботу, 9 ноября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует небольшой магнитной буре. А в воскресенье, 10 ноября, она усилится до К-индекса 5 (красный уровень), однако ко второй половине дня ослабнет до небольших магнитных волнений.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.