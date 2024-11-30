Жизнь Магнитные бури: прогноз на выходные, 30 ноября и 1 декабря

2024-11-30 12:30


В выходные ожидается понижение солнечной активности.

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 30 ноября и 1 декабря 2024 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности – К-индексу – от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Буря, которая бушевала в пятницу, наконец немного утихнет в субботу, 30 ноября, и ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень) – несильная буря, неспособная влиять на самочувствие метеозависимых людей. К воскресенью, 1 декабря, магнитосфера придет в норму.

Отметим, что прогноз еще может измениться, так как исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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