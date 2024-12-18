ВОЙНА В Украине СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева

2024-12-18 12:30

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева. Об этом сообщила СБУ в среду, 18 декабря.

Указано, что плановые мероприятия в Печерском районе столицы проходят во взаимодействии с Управлением государственной охраны Украины (УГО), Нацполицией и Военной службой правопорядка ВСУ.

"Цель - проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также усиление безопасности жителей столицы и лиц, в отношении которых осуществляется госохрана", - говорится в сообщении.

Так, при непосредственном участии представителей УГО силовики:

проводят осмотр территории и отдельных помещений (жилье, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведения сферы общественного обслуживания и т.п.) для выявления запрещенных к обращению предметов;

проверяют граждан, которые находятся на территории правительственного квартала Киева.

В СБУ заверили, что меры безопасности проходят с учетом правового режима военного положения.

В спецслужбе просят граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей. Нужно иметь с собой документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.