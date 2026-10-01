ВІЙНА В Україні СБУ та Нацполіція викрили у Вінниці схему незаконної легалізації іноземців

2026-10-01 09:26

СБУ та Нацполіція викрили у Вінниці схему незаконної легалізації іноземців через фіктивне працевлаштування. Затримали шістьох людей, серед яких керівники держпідприємства, благодійної організації та підприємці. Про це повідомила СБУ.



За даними слідства, до схеми були залучені директорка регіональної філії держпідприємства, керівник одного з відділів та його підлеглий, очільник місцевої благодійної організації і двоє підприємців. За хабарі вони допомагали іноземцям отримувати посвідки на тимчасове проживання в Україні, йдеться в повідомленні спецслужби.



Правоохоронці стверджують, що після отримання грошей фігуранти вносили неправдиві відомості до державних реєстрів про працевлаштування іноземців. Серед клієнтів, за даними СБУ, були вихідці з країн Центральної Азії та Близького Сходу.



Під час понад 30 обшуків за місцями проживання та роботи підозрюваних вилучили комп’ютери, телефони, чорнові записи та підроблені документи, які, за версією слідства, готували для продажу.



СБУ також заявила, що серед іноземців, які користувалися послугами схеми, могли бути учасники агентурної мережі РФ. За оперативними даними спецслужби, їх могли використовувати для розвідувально-підривної діяльності. Ця інформація наразі є версією слідства.



Усім шістьом повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема щодо незаконного переправлення людей через державний кордон, одержання неправомірної вигоди та зловживання впливом. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Питання про запобіжні заходи вирішується.