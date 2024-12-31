Жизнь Что подарить ребенку на Новый год: лучшие идеи на любой возраст

2024-12-31 10:26

Приближается Новый год, которого особенно ждут дети, рассчитывая получить под елку традиционный подарок.

Эксперты собрали рекомендации подарков для детей разного возраста, которым они несомненно обрадуются.

Как определится с подарком

Чтобы выбрать подарок, нужно учесть пожелания самого ребенка или его родителей. Для правильного выбора следует учитывать пол и возраст ребенка, его интересы и увлечения. Если явных хобби пока нет можно подобрать подарок в соотвествии с характером ребенка - спокойного малыша могут увлечь конструкторы или пазлы, непоседу порадуют коньки или ролики.

При выборе подарка необходимо обращать внимание на качество товара, подозрительно дешевая вещь без опознавательных знаков на упаковке может быть небезопасна.

Подарки для детей разного возраста

До 1 года: электронные качели, развивающий коврик, бизиборд (развивающая доска с полезными развлечениями), любые музыкальные игрушки, кубики, пирамидки, сортеры.

В возрасте 1-3 года: конструкторы, мозаики, пазлы, игровые палатки (в форме юрты, сказочного замка или настоящей туристической палатки), мелки, краски, доски, мольберты для рисования, наборы для творчества; мягкие игрушки и игрушки в ванную.

В возрасте 3-6 лет: творческие наборы или наборы по интересам, магнитный мольберт, конструктор с достаточно большим количеством деталей, радиоуправляемые игрушки, настольные игры.

В возрасте 7-10 лет: коньки или ролики; беспроводные наушники или портативную музыкальную колонку; сложный транспорт на радиоуправлении: квадрокоптеры, катера; модный гаджет (смартфон или планшет); умные часы.

В возрасте 11-13 лет: новый гаджет (смартфон, планшет, умные часы); игровая консоль; спортивный инвентарь (мяч, фитнес-браслет, коньки), наборы для будущих ученых (комплекты для физических или химических опытов, микроскопы, телескопы), настольные игры ("Монополия", "Твистер"); модная одежда и аксессуары (сумку, рюкзак, снуд, кроссовки на светящейся подошве, шнурки с подсветкой); косметика из подростковой серии.

В возрасте 14-17 лет: новый смартфон или планшет; сертификат на покупки; билеты на концерт любимого исполнителя; абонемент с учетом увлечений подростка: в тренажерный зал, в танцевальный зал, в бассейн; деньги, если есть уверенность, что они будут потрачены разумно.

Что не стоит дарить

Чаще всего дети не особенно рады таким подарком, положенным до елку:

- предметы гигиены вроде мыла или геля для душа;

- повседневная одежда или обувь;

- учебники, канцелярские принадлежности, школьный рюкзак.