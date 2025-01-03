ВОЙНА В Украине Определена точная дата встречи контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн

2025-01-03 13:30

Контактная группа по обороне Украины в формате Рамштайн соберется на встречу 9 января на одноименной авиабазе в Германии. Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на Офис общественных связей авиабазы ​​Рамштайн.

"Секретарь по обороне (министр обороны - ред.) США Ллойд Остин, как планируется, будет председательствовать во время (встречи) Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн, Германия, 9 января 2025 года. Это будет 25 заседание Контактной группы. Министр обороны Остин снова пригласил министров обороны и старших военных официальных лиц со всего мира для обсуждения поддержки для Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце декабря 2024 года министр обороны Украины Рустем Умеров после телефонного разговора со своим португальским коллегой Нуну Мело анонсировал заседание в формате Рамштайн в январе 2025 года.

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