Политика Стало известно, когда пройдет очередное заседание в формате "Рамштайн"

2024-08-25 16:30

Министр обороны Рустем Умеров обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином подготовку к следующему заседанию Контактной группы по обороне Украины, которое должно пройти в сентябре.

Об этом сообщил Умеров в соцсети X.

По словам Умерова, он проинформировал Остина о текущей ситуации на передовой.

"Исходя из оперативной обстановки, мы обсудили наши неотложные военные нужды и планы на ближайшее будущее", - сообщил глава Минобороны.

Подготовка к следующему "Рамштайну" была одной из ключевых тем разговора.

Напомним, разговор Остина с Умеровым анонсировала вчера заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх. По ее словам, разговор должен был касаться, в частности, наступательной операции ВСУ в Курской области РФ.

Представительница Пентагона заявила, что США пока доподлинно неизвестны цели Киева в Курской операции, но напомнила заявление президента Владимира Зеленского о необходимости создания буферной зоны. По словам Сингх, создание такой зоны должно предусматривать построение нескольких оборонительных линий, и у Пентагона якобы есть вопрос о том, как Курская операция вписывается в "стратегические цели на поле боя" для ВСУ.

Вчера командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук открыто признал в Telegram, что Украина атаковала взводный опорный пункт россиян в Курской области высокоточными американскими бомбами GBU-39.

Сингх сказала, что политика США "позволяет Украине вести ответный огонь, чтобы защититься от российских нападений из этого приграничного региона, а этот регион включает Курскую [область РФ], включает [границу] Сумской области".