Жизнь Юлія Тимошенко атакує фармацевтичний ринок в інтересах кількох компаній-дистриб’юторів

2025-01-07 11:08

Такий висновок робиться на підставі дослідження ситуації на фармацевтичному ринку, результати якого оприлюднено у «Фактах». Зокрема в матеріалі говориться про те, що Юлія Володимирівна діє в інтересах декількох фармацевтичних дистриб’юторів. Мета яких через політичні механізми здійснити перерозподіл ринку ліків в Україні. Причому деякі експерти припускають, що це робиться для того, щоб безконтрольно підвищувати ціни у власних інтересах.

В розслідуванні «Фактів», зокрема,відзначається що під час зустрічі в МОЗ, яка відбулася 14 грудня 2024 року і на який розглядалися поправки до законопроєкту №11493 про спрощення реєстрації лікарських засобів, пропозиції Юлій Тимошенко підтримали три дистриб’ютори. А саме - ТОВ «Волиньфарм», ПП «Конекс» та ТОВ «Вента». Це - компанії, які мають невеликі долі дистрибуції: ТОВ «Волиньфарм» належить 0,2% ринка, ПП «Конекс» - 0,6%, ТОВ «Вента» - 2,7%, але які прагнуть їх збільшити.

Для цього їм потрібно посунути з лідерських позицій компанії БАДМ та Оптіма-Фарм. Але через механізми ринкової конкуренції це зробити дуже складно. Тому в дослідженні припускається, що ТОВ «Волиньфарм», ПП «Конекс» та ТОВ «Вента» звернулися до Юлії Тимошенко з пропозицією взяти на себе функції лобіста, який дестабілізує фармацевтичний ринок.

Таке припущення також ґрунтується на візуальному порівнянні оформлення аптек мережі «Рецептика» та аптеки, в який зробила свої перші заяви щодо фармацевтичного ринку Юлія Тимошенко. Адже основним власником мережі «Рецептика» є Олександр Волошин, який одночасно є й одним із співвласників ТОВ «Вента».

Наприкінці дослідження, як підсумок припускається, що існують непублічні домовленості між лідеркою партії «Батьківщина» та кількома учасниками фармацевтичного ринку. І що саме тому компанії, які не мають суттєвого впливу, але дуже хочуть його отримати, підтримують пропозиції політикині. Нарешті стверджується, що «загалом, інформаційна кампанія, публічним обличчям якої стала Юлія Тимошенко, має всі ознаки «рейдерської» атаки на фармацевтичний ринок».

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