Мир Бразилия передала следователям Казахстана данные самописцев сбитого рашистами самолета Azerbaijan Airlines

2025-01-08 12:30

Бразилия направила казахстанским следователям данные из бортовых самописцев, изъятых из самолета Azerbaijan Airlines, сбитого рашистами 25 декабря вблизи города Актау. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление Бразильской лаборатории военно-воздушных сил.

В заявлении речь идет о завершении изъятия данных из самописцев в кабине самолета Embraer.

Что именно содержалось в записях – обнародовано не было. Как отметили в бразильском ведомстве, это будет решать казахстанская сторона.

Напомним, 25 декабря в Казахстане разбился самолет AZAL, летевший рейсом Баку-Грозный. Погибли 38 человек, преимущественно граждане Азербайджана. Позже СМИ сообщили, что самолет был атакован на подходе к Грозному ракетой из зенитного комплекса Панцирь-С. После этого россияне запретили экипажу приземляться в аэропортах рф. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, вина в авиакатастрофе пассажирского самолета Embraer 190 Азербайджанских авиалиний (AZAL) лежит на представителях россии. Азербайджан требует справедливости и наказания виновных.