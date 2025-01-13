Жизнь Избиение мужчины в Киеве: В ТЦК заявили, что и полицейские, и их работники действовали в рамках закона

2025-01-13 12:35

В соцсетях появилось видео, как в минувший уикенд в Киеве возле станции метро Тараса Шевченко представители ТЦК и полиции якобы избивали и совершали против мужчины неправомерные действия. На это отреагировал Киевский городской ТЦК.

"При проверке документов у гражданина, было обнаружено, что он находится в розыске за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, в связи с чем, Национальной полицией был составлен протокол, однако гражданин пытался скрыться из-за чего и был задержан, - говорится в сообщении.

В ТЦК заверили, что и полицейские, и их работники действовали в рамках закона.

"Напоминаем, что во время действия военного положения, военнообязанные должны явиться в районный ТЦК и СП в которых состоят на учете", - добавили военные.