Политика В ответ на угрозы Дональда Трампа Канада подготовила пакет новых пошлин на 105 млрд долларов

2025-01-18 08:28

Канада подготовила список американских товаров на 105 млрд долларов, на которые будет наложена пошлина, если избранный президент США Дональд Трамп решит ввести тарифы в размере 25% на канадский импорт, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источника агентства, список товаров предварительный. Канада также рассмотрит введение дополнительных тарифов позже, исходя из действий Соединенных Штатов.

Как пишет Associated Press, министр энергетики и природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что введение Трампом пошлин нанесет экономический ущерб самим Соединенным Штатам.

"Это означает повышение цен на бензин, это означает повышение цен на продукты питания, это означает повышение цен на природный газ для отопления жилых домов. Это означает повышение цен на электроэнергию", - сказал он в интервью.

Известно, что в 2018 году, когда Трамп ввел тарифы на канадскую сталь и алюминий, Канада ответила пошлинами на американские товары, включая виски и стиральные машины. Тогда эти меры охватили около 16,6 миллиарда канадских долларов экспорта США.

В конце ноября 2024 года Трамп пригрозил ввести пошлину в 25% на все товары из Мексики и Канады из-за потоков нелегальных мигрантов и контрабанды наркотиков.