Жизнь Nemo не споют: Победители Евровидения-2024 объявили об отмене концерта в Киеве

2025-01-28 09:24

Швейцарские певцы Nemo, в 2024 году принесшие своей стране победу на песенном конкурсе Евровидения, объявили об отмене концерта в Киеве, запланированного в рамках европейского тура. Об этом сообщается в Instagram.

"С тяжелым сердцем сообщаем о переносе европейского тура в этом году. Дать изменены на конец октября и декабрь. Я знаю, с каким нетерпением вы все ждали этого выступления весной, и, поскольку вы знаете меня, то понимаете, как много для меня значит встречаться с вами и выступать для вас. Я понимаю, что эта новость может вас разочаровать, и хочу извиниться за любые неудобства", - отметил Nemo.

Музыканты объяснили, что после победы на Евровидении у них не было достаточно времени для написания и продюсирования новых песен. Поэтому ближайшие месяцы они планируют посвятить работе над альбомом, который может стать их "лучшим проектом".

"Хотим создать лучшую работу, которую когда-либо делали, а потом, когда все будет готово, оторваться под нее с вами в туре. Очень благодарны за ваше терпение и понимание", - написали артисты.

Несмотря на замену дат, артисты заверили, что предстоящие выступления станут еще более особенными благодаря новому материалу, над которым они сейчас активно работают.

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