Жизнь В Киеве из-за аномально теплой зимы зацвели сакуры

2025-01-31 11:32

В Днепровском, Оболонском и Печерском районах Киева в январе зацвели сакуры. Об этом сообщили в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Необычное явление связывают с аномально высокой температурой воздуха, вызванной глобальным изменением климата.

Обычно цветение сакур приходится на апрель. Однако в этом году из-за аномально теплой зимы температура воздуха 26 и 27 января в Киеве достигла показателей, соответствующих погоде, характерной для конца марта.

В КГГА отметили, что подобные аномалии вредят деревьям.

"Цветение "не в сезон" вредит растениям по нескольким причинам: истощение ресурсов, риск повреждения морозами, отсутствие насекомых-опылителей в зимний период, нарушение природного цикла, а также снижение устойчивости к болезням", - пояснили в городской администрации.

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