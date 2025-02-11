Жизнь Поплавський та Зібров оголосили про старт спільного проєкту "Українська пісня року – 2024"

2025-02-11 12:27

Гала-концерт присвячений 20-річчю Національної музичної премії "Українська пісня року" пройде в травні 2025 року під гаслом – "Пісні обпалені війною".

На брифінгу, який відбувся в Київському університеті культури, засновник і меценат премії Михайло Поплавський представив співорганізатора цьогорічної церемонії нагородження, народного артиста України Павла Зіброва.

Михайло Поплавський зазначив, що команда професіоналів розпочала роботу над проєктом, затвердили номінації, розробляє сценографію, експерти приймають заявки. Враховуються популярність виконавців в радіоротації й телепросторі, перегляди в соціальних мережах, участь у благодійних заходах та концертна діяльність на підтримку ЗСУ.

Кращі співаки будуть боротися за перемогу в таких номінаціях:

"Душа української пісні";

"Гордість української пісні";

"Легенда української пісні";

"Надія української пісні";

"Гарант української пісні".

Українська пісня – це генетичний код нації! Вона завжди підтримує та піднімає дух українців. Українська пісня звучить на весь світ, що ми є українці, ми є нація, ми є народ із власною тисячолітньою історією, культурою та традиціями. І ми непереможні!, – сказав Михайло Поплавський.

Окрім виконавців, відзначать і творців української музики – поетів та композиторів.

"Мені дуже приємно, що ви запросили мене стати співорганізатором проєкту. Це велика честь і відповідальність. Буде цікавий відбір. Я впевнений, що візьмуть участь як молоді виконавці, так і метри української естради. Кожну пісню пропустимо через серце, саме так ми будемо працювати. Оберемо найкращих. "Пісні обпалені війною" – тематика є болючою і актуальною. Зараз дуже багато артистів їздять з концертами до переселенців, у військові частини та госпіталі, на передову", – зазначив Народний артист України Павло Зібров.

Що відомо про проєкт

"Українська пісня року" – це проєкт, який понад 20 років поширює українську пісню як в країні, так і на світовому рівні, формує українську ідентичність та об'єднує навколо цінностей єднання, любові до рідної мови та культури.

У 2004 році відбулася прем'єра музичного проєкту "Наша пісня" на українському телебаченні, коли українська музика не була мейнстримом, а інформаційний простір заполонив російський контент.

Створювати українське було не популярно та невигідно. Михайло Поплавський разом з однодумцями порушили цю проблему публічно. Він заявив про амбітну місію – зберегти та розвивати українську музично-пісенну творчість, відкривати нові імена молодих талановитих артистів.

2 квітня 2012 року до Книги світових рекордів Гіннеса увійшов проєкт "Пісня об'єднує нас!" у категорії "Найтриваліший музичний телевізійний марафон національної пісні у прямому ефірі".

П'ять діб безперервно, з 5:30 ранку 29 березня до 12:30 2 квітня 2012 року, на весь світ транслювались українські пісні у живому виконанні різножанрових артистів і гуртів. Музичний тріумф нашої держави спостерігали на всіх континентах, марафон дивились у 150 країнах. Свято української пісні тривало 110 годин, 3 хвилини й 27 секунд.

Церемонію нагородження національної премії "Українська пісня року" у 2017 році Михайло Поплавський провів у Варшаві.

Церемонії 2019-2022 років були масштабними та оригінальними, з енергетикою гордості й любові до свого народу, рідного краю, культури й традицій.

У 2021 році, рік 30 річниці Незалежності України, премія відбулася в Міжнародний день вишиванки, об'єднавши на одній сцені легенд української пісні та молодих виконавців під гаслом "Тримаймо разом українську хвилю!".

16 лютого 2022 року в День єднання українців премія вкотре відзначила переможців на головній сцені країни – Національному палаці мистецтв "Україна".

Оргкомітет Національної музичної премії "Українська пісня року – 2024" чекає на композиції:

national.ukrainian.song@gmail.com,

тел.: +380 96 144 44 94.







