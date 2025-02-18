ВОЙНА В Украине Уровень потребления электроэнергии в Украине растет - отключения сегодня введены только для бизнеса

2025-02-18 16:38

В Украине продолжает расти уровень потребления электроэнергии. Во вторник будут отключаться промышленные потребители, сообщает Укрэнерго.

"Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, по состоянию на 6:00, его уровень был на 3% выше, чем в предыдущий день - в понедельник. Причина - содержание морозной погоды на всей территории Украины", - говорится в сообщении.

По данным Укрэнерго, с 16:00 до 19:00 для сбалансирования энергосистемы вынуждены будут применяться меры по ограничению мощности для промышленных потребителей. Бытовых потребителей не планируют отключать, но энергетики просят граждан бережно потреблять электричество и не включать несколько мощных электроприборов одновременно в период действия ограничений для промышленности.

В компании напомнили, что энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

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