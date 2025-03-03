План Макрона по перемирию в Украине не сработал - с Великобританией не удалось договориться

Великобритания и Франция не пришли к соглашению о предложенном президентом Франции Эмманюэлем Макроном месячном перемирии между Украиной и россией, заявил министр вооруженных сил Великобритании Люк Поллард. Об этом сообщает BMF TV и BBC.
По словам Полларда, "ни одного соглашения о перемирии не достигнуто", а сам план "не признается" Лондоном в текущем виде. Он уточнил, что ведутся частные обсуждения разных вариантов, однако Великобритания стремится разработать решение, которое принесет "длительный мир".
Предложение Макрона предполагало временное перемирие в воздухе, на море и на энергетических объектах, которое не касалось бы наземных боевых действий. Он также заявлял, что на втором этапе европейские военные могут быть развернуты в Украине.
Инициативу озвучили перед саммитом европейских лидеров в Лондоне, который 2 марта созвал премьер-министр Великобритании Кир Стармер с участием президента Украины Владимира Зеленского.
Правительство Британии акцентировало важность привлечения США к любому мирному плану, ссылаясь на "глубокие оборонные отношения" между странами.
Ранее стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон готовит совместный план с премьер-министром Британии Киром Стармером по достижению мира в Украине. В рамках плана должны предложить перемирие для Украины на один месяц.