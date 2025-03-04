Обновление Резерв+ позволит военнообязанным пройти ВВК без посещения ТЦК и очередей

В приложении Резерв+ электронные направления на военно-врачебную комиссию теперь будут содержать дату прибытия на медосмотр. Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.
Это касается только новых направлений, сгенерированных в последней версии приложения.
В Минобороны отметили, что обновление позволяет военнообязанным пройти ВВК без лишних посещений ТЦК, бумажной бюрократии и длинных очередей.
То есть военнообязанные могут сразу:
"А еще электронные направления теперь доступны всем военнообязанным. И тем, кто сам хочет пройти комиссию, и тем, кто уже получил бумажную повестку на ВВК. Достаточно оформить запрос в Резерв+", - добавила Черногоренко.