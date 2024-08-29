ВОЙНА В Украине Мобилизация в Украине: Военно-врачебные комиссии Киева будут работать круглосуточно

2024-08-29 10:27

В Киеве военно-врачебные комиссии будут проводить медицинские осмотры круглосуточно. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

Провели заседание Совета обороны Киева, на котором рассмотреть вопросы мобилизации для обеспечения непрерывной и эффективной работы объединенных центров мобилизации. Был уточнен состав центров, в которых будут работать наиболее квалифицированные кадры из представителей районных госадминистраций, районных ТЦК и СП, районных управлений Национальной полиции в Киеве, отделов здравоохранения для осуществления координации и контроля за работой врачей, включенных в состав военно-врачебных комиссий", - говорится в сообщении.

В КГВА добавили, что также уточнили режим работы объединенных центров мобилизации для проведения медицинских осмотров и профессионально-психологического отбора в определенные сроки, чтобы обеспечить соответствующую пропускную способность объединенных центров мобилизации.