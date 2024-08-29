ВОЙНА В Украине Мобилизация в Украине: Военно-врачебные комиссии Киева будут работать круглосуточно

2024-08-29 10:27

В Киеве военно-врачебные комиссии будут проводить медицинские осмотры круглосуточно. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

Провели заседание Совета обороны Киева, на котором рассмотреть вопросы мобилизации для обеспечения непрерывной и эффективной работы объединенных центров мобилизации. Был уточнен состав центров, в которых будут работать наиболее квалифицированные кадры из представителей районных госадминистраций, районных ТЦК и СП, районных управлений Национальной полиции в Киеве, отделов здравоохранения для осуществления координации и контроля за работой врачей, включенных в состав военно-врачебных комиссий", - говорится в сообщении.

В КГВА добавили, что также уточнили режим работы объединенных центров мобилизации для проведения медицинских осмотров и профессионально-психологического отбора в определенные сроки, чтобы обеспечить соответствующую пропускную способность объединенных центров мобилизации.

subscriber subscriber

Еще по теме

Отсрочка от мобилизации: правила для многодетных родителей и информация для должников по алиментам

2024-08-19 20:48

МОУ и Минздрав работают над внедрением электронных направлений на ВВК

2024-08-12 16:48

Мобилизация по-новому: почему в армию забирают забронированных и зачем им посещать ТЦК лично

2024-08-10 14:30

Мобилизация по-новому: когда и кому суды разрешают не платить штрафы ТЦК

2024-08-10 10:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Киев нашел способ убедить Вашингтон отменить ограничения на использование оружия США для ударов по рф

2024-08-29 12:30

Латвия бесплатно передала Украине новую партию машин, конфискованных за пьянство

2024-08-29 11:34

Мобилизация в Украине: Военно-врачебные комиссии Киева будут работать круглосуточно

2024-08-29 10:27

Все зависит от США. ISW показал 245 военных объектов рф, которые могла бы поразить Украина

2024-08-28 22:15
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Киев нашел способ убедить Вашингтон отменить ограничения на использование оружия США для ударов по рф 2024-08-29 12:30
Латвия бесплатно передала Украине новую партию машин, конфискованных за пьянство 2024-08-29 11:34
Мобилизация в Украине: Военно-врачебные комиссии Киева будут работать круглосуточно 2024-08-29 10:27
Все зависит от США. ISW показал 245 военных объектов рф, которые могла бы поразить Украина 2024-08-28 22:15