Курьезы В Украине на продажу в ОЛХ выставили совковый тяжелый танк 1950 года выпуска

2025-03-31 09:36

В Украине на продажу был выставлен совковый тяжелый танк Т-10, выпущенный еще в 1950 году. Соответствующее объявление было опубликовано на ОЛХ.

"Продам танк. Достался от деда, он был генералом армии СССР с 1964 года", - говорится в описании.

Владелец просит за военную единицу 7,3 миллионов гривен, но не исключает и обмен на другое имущество. Машина имеет VIN-код 14881941, двигатель мощностью 700 л.с. и впечатляющий пробег - более 756 тысяч километров.

Продавец также отметил, что танк не бит и не крашен, но требует ремонта кузова и ходовой части.

 

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "Курьезы"

В Украине на продажу в ОЛХ выставили совковый тяжелый танк 1950 года выпуска

2025-03-31 09:36

Сразу пятерым ТОП-чиновникам из команды Дональда Трампа угрожает федеральный судебный иск

2025-03-27 10:27

Трамп потребовал убрать свой неудачный портрет из галереи американских лидеров в Капитолии

2025-03-25 09:25

Застрявшие из-за технических проблем на девять месяцев на орбите астронавты NASA вернулись на Землю

2025-03-21 13:30
Все статьи раздела "Курьезы"

Курьезы

В Украине на продажу в ОЛХ выставили совковый тяжелый танк 1950 года выпуска 2025-03-31 09:36
Сразу пятерым ТОП-чиновникам из команды Дональда Трампа угрожает федеральный судебный иск 2025-03-27 10:27
Трамп потребовал убрать свой неудачный портрет из галереи американских лидеров в Капитолии 2025-03-25 09:25
Застрявшие из-за технических проблем на девять месяцев на орбите астронавты NASA вернулись на Землю 2025-03-21 13:30