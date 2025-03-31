Курьезы В Украине на продажу в ОЛХ выставили совковый тяжелый танк 1950 года выпуска

2025-03-31 09:36

В Украине на продажу был выставлен совковый тяжелый танк Т-10, выпущенный еще в 1950 году. Соответствующее объявление было опубликовано на ОЛХ.

"Продам танк. Достался от деда, он был генералом армии СССР с 1964 года", - говорится в описании.

Владелец просит за военную единицу 7,3 миллионов гривен, но не исключает и обмен на другое имущество. Машина имеет VIN-код 14881941, двигатель мощностью 700 л.с. и впечатляющий пробег - более 756 тысяч километров.

Продавец также отметил, что танк не бит и не крашен, но требует ремонта кузова и ходовой части.