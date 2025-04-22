ВОЙНА В Украине Украина закупила у Израиля 12 тысяч доз препарата от радиационного облучения

2025-04-22 16:38

Украина закупила у израильской компании Pluri 12 тысяч доз препарата от радиационного облучения на случай ядерной угрозы. Об этом со ссылкой на The Times of Israel заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский на своем Telegram-канале.

"Израильская компания Pluri заключила контракт с украинским банком пуповинной крови на поставку лекарства PLX-R18, предназначенного для лечения лучевой болезни. Препарат помогает восстановлению тромбоцитов, а также красных и белых кровяных телец, поврежденных при воздействии радиации", - написал дипломат.

По его словам, Украина будет иметь дозы, которых хватит для лечения 6000 человек. Препарат будет храниться на случай ядерной угрозы и при необходимости его будут передавать больницам по всей стране.

В самой публикации The Times of Israel говорится, что по словам представителей Pluri их препарат PLX-R18 "безопасно протестирован как на людях, так и на животных".

"Результаты серии недавних исследований лечения стволовыми клетками на животных после радиационного облучения продемонстрировали увеличение уровня выживаемости с 29% в группе плацебо до 97% в группе лечения.

Введение PLX-R18 как профилактической меры за 24 часа до радиационного облучения и снова через 72 часа после облучения привело к увеличению уровня выживаемости с 4% в группе плацебо до 74% в группе лечения.", - говорится в сообщении.