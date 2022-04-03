ВОЙНА В Украине У военных РФ паника из-за облучения в зоне ЧАЭС: беларусам советуют избегать оккупантов

2022-04-03 09:30

 

Среди российских военных распространяются панические настроения из-за радиационного облучения подразделений, базировавшихся в Чернобыльской зоне. Жителям пгт Брагин в Беларуси советуют избегать контактов с российскими оккупантами, отошедшими из загрязненной зоны. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

По данным Генштаба, на Северском направлении продолжается перемещение оккупантов от украинской границы вглубь Беларуси. Значительная часть военной техники повреждена и буксируется.

Оккупанты вывозят авто гражданских, угнанные россиянами в Гостомеле, Ирпене, Буче и Иванкове. Также по прибытию в Беларусь мародеры перед переброской на другие направления пытаются отправить своим родственникам награбленное имущество экспресс-доставкой.

На Слобожанщине оккупанты заблокировали выезд из города Бурынь, в населенном пункте фиксируется большое скопление военной техники. Продолжается блокада Путивля, город окружен блокпостами врага. В поселке Юрьево Сумской области оккупанты проводят рейды с целью переписи населения и поиска оружия.

На Донецком направлении продолжаются безуспешные попытки войск РФ взять Мариуполь, блокировать Рубежное, Северодонецк, Попасную, Троицкое, Авдеевку, Марьинку и Красногоровку. Оккупанты несут потери.

Также Генштаб сообщает, что в непризнанном Приднестровье распространяются слухи о силовом принуждении военных так называемой ПМР к участию в войне против Украины.

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