Жизнь фото На сцені Національної опери України непересічна подія для балетного мистецтва – не пропустіть!

2025-05-16 13:39

21 травня 2025 о 18:00 на сцені Національної опери України відбудеться непересічна подія, яка буде особливо корисною для професіоналів балету і обізнаних балетоманів та неймовірно цікавою для широкого загалу: публічна лекція та практика «Бурнонвіль очима Френка Андерсена», яку проведе відомий данський балетний танцівник і хореограф Френк Андерсен який двічі обіймав посаду художнього керівника Королівського данського балету.

Френк Андерсен – знаний у світі популяризатор спадщини Августа Бурнонвіля, видатного данського балетмейстера, хореографа, педагога, творця власної системи хореографічного навчання, засновника унікального данського балетного стилю, що отримав назву «школа Бурнонвіля». Саме Бурнонвіль, француз за походженням, приніс справжнє всесвітнє визнання данському балету.

Френк Андерсен розповість нашим глядачам про таємниці майстерності видатного майстра класичного танцю, його школи, в основі якої лежать, по-перше, французька танцювальна лексика, прищеплена Бурнонвілю з дитинства його педагогами Гарделем і Вестрісом, де грація і витонченість були зведені в культ танцю; по-друге, італійська танцювальна техніка, що бере свій початок від музичної культури Італії; по-третє, техніка епохи романтизму, яка була перероблена Августом Бурнонвілем і отримала внаслідок цього самобутню форму і новий зміст.

У практичній частині лекції візьмуть участь провідні солісти балету Національної опери України Ілона Кравченко та Микита Сухоруков.

Це дійство що пройде, напередодні заходу «Крила дружби – Данія та Україна», мають наміри відвідати як артисти балетної трупи Національної опери України, учні та студенти профільних навчальних закладів, так і високопосадовці.

ДОВІДКА:

Август Бурнонвіль (1805-1879) – данський балетмейстер, хореограф, педагог, творець власної системи хореографічного навчання, засновник унікального данського балетного стилю, що отримав назву «школа Бурнонвіля».

Френк Андерсен народився 15 квітня 1953 року в Копенгагені. Розпочав навчання в Королівській данській балетній школі у віці семи років, також навчався у Віри Волкової, Стенлі Вільямса та Нори Кісс. У 1971 році приєднався до Королівського данського балету, а в 1977 році став солістом. У 1976 році заснував «Групу Бурнонвіля», яка виступала з балетами Бурнонвіля по всьому світу. Перший термін на посаді художнього керівника Королівського данського балету тривав з 1985 по 1994 рік, другий – з 2002 по 2008 рік. Між цими періодами, з 1995 по 1999 рік, він був художнім керівником Королівського шведського балету.

Андерсен відомий постановками балетів Бурнонвіля, зокрема «Наполі» для Балету Монте-Карло (1988), «Народна казка» для Королівського данського балету (1991) та «Сильфіда» для Національного балету Китаю та Королівського шведського балету (1999). З 1997 року він є радником Національного балету Китаю та часто відвідує Китай з цією метою.

Нагороди та відзнаки:

• Лицар Ордену Данеброг, першого ступеня

• Премія Берлінгської фундації (2000)

• Премія журналу «Dance Magazine» (2002)

• Почесна стипендія Марго Ландер (2003)