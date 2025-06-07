Мир Поблизу української антарктичної станції Академік Вернадський зʼявився айсберг розміром більше кілометра

2025-06-07 13:34

Поблизу української антарктичної станції Академік Вернадський, що на острові Галіндез, зʼявився гігантський айсберг.

Його довжина -1285 метрів, що приблизно відповідає довжині головної вулиці Києва - Хрещатика. Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр на своїй Facebook-сторінці.

Айсберг має ширину близько 90 метрів і підноситься над водою на висоту до 80 метрів. За формою це так званий столовий айсберг - з плоскою верхівкою та майже вертикальними боками, схожий на крижаний острів посеред океану.

"Зараз моя шоста зимівля на Вернадському, і я ще ніколи не бачив тут таких величезних айсбергів. Ми спостерігаємо за ним прямо з вікон станції, хоча він дрейфує за кілька десятків кілометрів від нашого острова", - розповів керівник 30-ї Української антарктичної експедиції Олександр Полудень.

Науковці припускають, що айсберг міг відколотися від одного з шельфових льодовиків південніше - Георга VI або Вілкінса. Зараз за його переміщенням уважно спостерігають.

Такі льодові гіганти зазвичай відриваються від шельфових льодовиків і можуть мати вражаючі розміри. Наприклад, найбільший відомий айсберг В-15 мав площу понад 11 000 квадратних кілометрів, а нині найбільшим вважається айсберг A23a -його площа дорівнює приблизно чотирьом Києвам. Він теж розпочав рух лише в 2020 році, хоча відколовся ще в 1986-му, і наразі поступово руйнується біля Південної Джорджії.

subscriber subscriber

Еще новости в разделе "Мир"

Поблизу української антарктичної станції Академік Вернадський зʼявився айсберг розміром більше кілометра

2025-06-07 13:34

Швеція візьме в оренду шість сотень місць у в’язницях Естонії - уряди підписали історичну угоду

2025-06-06 14:39

Історична перемога ПСЖ в Лізі чемпіонів призвела до масових заворушень, пожеж, поранень та арештів

2025-06-02 16:05

Израиль утвердил новые планы масштабной военной операции в секторе Газы

2025-05-31 09:32
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Поблизу української антарктичної станції Академік Вернадський зʼявився айсберг розміром більше кілометра 2025-06-07 13:34
Швеція візьме в оренду шість сотень місць у в’язницях Естонії - уряди підписали історичну угоду 2025-06-06 14:39
Історична перемога ПСЖ в Лізі чемпіонів призвела до масових заворушень, пожеж, поранень та арештів 2025-06-02 16:05
Израиль утвердил новые планы масштабной военной операции в секторе Газы 2025-05-31 09:32