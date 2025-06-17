ВІЙНА В Україні У Києві 18 червня оголошено Днем жалоби в памʼять про жертви масованої атаки рашистів

2025-06-17 16:38

У Києві 18 червня оголошено Днем жалоби в памʼять про жертви масованої атаки рашистів на столицю. Про це повідомив мер Віталій Кличко у Телеграм.

"18 червня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності", - написав він.

Також у цей день в місті заборонені будь-які розважальні заходи.

Кличко додав, що зараз розбір завалів у столиці триває. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію в Соломʼянському районі.

Нагадаємо, минулої ночі російська армія запустила по Україні 472 дрони і ракети різного типу. Більшість ворожих цілей перехопила ППО. Але зафіксовано влучання ракет і "шахедів" у 10 локаціях, падіння уламків у 34 місцях.