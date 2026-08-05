ВІЙНА В Україні На Київщині зросла кількість жертв російської атаки

2026-08-05 14:34

Кількість жертв російської атаки на Київщині зросла до 16: поранення отримали 36 людей.

Про це повідомляє КОВА.

Найбільше постраждав Броварський район – тут загинули 10 людей, ще 16 травмовані.

У Бучанському районі росіяни вбили 5 людей, ще 16 отримали поранення.

У Фастівському районі загинула одна людина, ще четверо постраждали.

Загалом в області пошкоджено 78 об'єктів, серед яких складські та виробничі приміщення, приватні будинки, тепличне господарство та 59 транспортних засобів.

На місцях ударів продовжують працювати всі екстрені служби.

subscriber subscriber

Еще по теме

Викрито схему розкрадання 27 млн, виділених на гуманітарну допомогу деокупованим громадам Київщини

2026-06-04 08:24

На Київщині розкрито схему ухилення від мобілізації через фейкові посади наукових співробітників

2026-03-20 14:42

На Київщині викрито посадовця однієї з бригад ЗСУ, який крав мільйони на закупівлі бойових дронів

2025-08-01 09:29

У Києві 18 червня оголошено Днем жалоби в памʼять про жертви масованої атаки рашистів

2025-06-17 16:38

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Новий етап війни: ворог кинув основні ресурси на знищення української логістики

2026-08-05 16:46

На Київщині зросла кількість жертв російської атаки

2026-08-05 14:34

Українців сьогодні закликали обмежити користування потужними електроприладами з 7:00 до 23:00

2026-08-05 12:29

В Дніпрі викрито масштабну схему розкрадання на відновленні пошкоджених через обстріли будинків

2026-08-05 11:27
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Новий етап війни: ворог кинув основні ресурси на знищення української логістики 2026-08-05 16:46
На Київщині зросла кількість жертв російської атаки 2026-08-05 14:34
Українців сьогодні закликали обмежити користування потужними електроприладами з 7:00 до 23:00 2026-08-05 12:29
В Дніпрі викрито масштабну схему розкрадання на відновленні пошкоджених через обстріли будинків 2026-08-05 11:27