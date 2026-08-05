На Київщині зросла кількість жертв російської атаки

Кількість жертв російської атаки на Київщині зросла до 16: поранення отримали 36 людей.
Про це повідомляє КОВА.
Найбільше постраждав Броварський район – тут загинули 10 людей, ще 16 травмовані.
У Бучанському районі росіяни вбили 5 людей, ще 16 отримали поранення.
У Фастівському районі загинула одна людина, ще четверо постраждали.
Загалом в області пошкоджено 78 об'єктів, серед яких складські та виробничі приміщення, приватні будинки, тепличне господарство та 59 транспортних засобів.
На місцях ударів продовжують працювати всі екстрені служби.