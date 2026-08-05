ВІЙНА В Україні На Київщині зросла кількість жертв російської атаки

2026-08-05 14:34

Кількість жертв російської атаки на Київщині зросла до 16: поранення отримали 36 людей.

Про це повідомляє КОВА.

Найбільше постраждав Броварський район – тут загинули 10 людей, ще 16 травмовані.

У Бучанському районі росіяни вбили 5 людей, ще 16 отримали поранення.

У Фастівському районі загинула одна людина, ще четверо постраждали.

Загалом в області пошкоджено 78 об'єктів, серед яких складські та виробничі приміщення, приватні будинки, тепличне господарство та 59 транспортних засобів.

На місцях ударів продовжують працювати всі екстрені служби.